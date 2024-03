Zeitenwende bei den Seunigs, samt Namensänderung

Es geht, wenn man so will, um das „Familiensilber“: Die legendäre „Excalibur City“ an der austro-tschechischen Grenze soll schon bald zur „Family City“ werden. Roger Seunig will das Areal, das einst sein Vater Ronnie aufbaute, samt neuem Namen in die nächste Ära führen. Warum das dem Papa nicht ganz so schmeckt.