Der monatliche Tanz der weiblichen Hormone

Weltklasse-Skifahrerin Mikaela Shiffrin brachte es vor rund einem Jahr bei einem Interview auf den Punkt: „I’m kind of in an unfortunate time of my monthly cycle.“ Zwar wurde ihre Aussage, sie sei in einer ungünstigen Phase ihres Monatszyklus, damals fälschlicherweise mit „Es ist sehr anstrengend. Ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich jeden Monat mache“ übersetzt.