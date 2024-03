Bitcoin laut Experte vor „möglichem Gipfelsturm“

Die Rekordjagd am Kryptomarkt geht weiter. Zu Wochenbeginn stieg der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung Bitcoin über die Marke von 65.000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden am Montagvormittag in der Spitze 65.580 Dollar (60.649 Euro) markiert. Das Rekordhoch vom November 2021 bei knapp 69.000 Dollar gelangt damit in Sichtweite, es liegt nur noch rund fünf Prozent entfernt.