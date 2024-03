Gefinkelte Abzocke mit Goldbarren und Falschgeld

Geld für Gold gegen Blüten ausgetauscht

Immer wieder trafen sich die Männer in ganz Europa, zeigten dem Opfer das Gold auch. Sie trafen sich schließlich in Österreich zur Übergabe von 110.000 Euro. „Es war ein reiner Glücksfall, dass das letztlich in Wien aufgeflogen ist“, so die Staatsanwältin. Denn als die Betrüger vorgaben, das Geld nachzuzählen, tauschten sie das Kuvert aus. Sie gaben dem Geschäftsmann Falschgeld zurück. Der Assistentin des Opfers fiel dies aber auf.