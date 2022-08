Unternehmer abgezockt: Drei Clanmitglieder gefasst

Es ist ein perfides Spiel, das die nahezu ausschließlich erfahrenen Banden, zumeist mit Sitz in der Westbalkanregion, spielen. Sie locken ihre oft gut betuchten Opfer mit Kaufabsichten in die Falle, geben vor, Luxusgüter wie hochpreisige Uhren, Goldmünzen oder Goldbarren, aber auch etwa Kryptowährungen käuflich erwerben zu wollen. Die Betroffenen wähnen sich in Sicherheit, denn es wird bezahlt - bis das böse Erwachen kommt und sich die übergebene Summe als Falschgeld herausstellt. Doch zu diesem Zeitpunkt sind die Täter längst über alle Berge.