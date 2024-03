Italien will Psycho-Tests für Richter einführen

Wer eine Stelle als Richter oder Staatsanwalt besetzen will, muss sichin Italien künftig einem psychologischen Eignungstest unterziehen, wie aus einem jüngsten Beschluss des Justizausschusses des Senats hervorgeht. Der Ausschuss nahm also einen von den Regierungsparteien unterstützten Antrag an. Damit wird die Regierung aufgefordert, die Einführung von psychologischen Eignungstests für Kandidaten für Stellen in der italienischen Justiz zu prüfen. Über den Plan muss nun der Senat in einer Plenarsitzung abstimmen.