Placebo-Sänger beschimpft Meloni bei Italien-Gig

Molko drohte Publikum in Warschau mit Abbruch von Konzert

Künstler Molko ist nicht gerade für seine Zurückhaltung bekannt, was seine Meinung betrifft. Vor einigen Monaten rastete er bei einem Auftritt in Warschau aus, weil viele Zuhörer das Konzert mit ihrem Handy gefilmt hatten - obwohl er das Publikum zuvor das nicht zu tun, weil es die Band bei der Performance stört und auch für die anderen Besucher störe. Molko stoppte den Auftritt daraufhin, verließ kurz die Bühne und kam eine Zigarette rauchend zurück. In harschen Worten erklärte er, dass das Konzert nicht fortgesetzt wird, wenn die Handys nicht verschwinden. Eine Drohung, die offenbar von Erfolg gekrönt war: Der Auftritt konnte schließlich in entspannterer Atmosphäre fortgesetzt werden.