Erstes Kräftemessen von Roglic und Evenepoel

Der Niederländer setzte sich am Sonntag nach 158 km mit Start und Ziel in Les Mureaux im Sprint vor dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen durch. Felix Großschartner (25.) und Felix Gall (49.) rollten mit dem Feld über die Ziellinie. Roglic-Helfer Marco Haller (120.) lag am Ende 3:31 Minuten zurück. Am Montag folgt die zweite Etappe über 178 km von Thiory nach Montargis. Bis auf zwei kleinere Bergwertungen warten keine größeren Schwierigkeiten. Die Rundfahrt, die Roglic 2022 gewonnen hat, endet kommenden Sonntag in Nizza.