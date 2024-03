Welpenschmuggler hatte drei Pinscher im Karton

Welpen im Karton

Der Autofahrer hatte bemerkt, dass am Sonntag kurz vor 11 Uhr beim A8-Autobahnparkplatz Murau Ost in Utzenaich offenbar ein illegaler Welpenhändler sein Unwesen treibt. Rieder Autobahnpolizisten stellten tatsächlich den Lenker eines bulgarischen Kastenwagens. In diesem befanden sich in einem Karton drei Hundewelpen.