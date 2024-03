Mehr Einsätze, weniger Verletzte für Bergretter

„Mut haben, umzukehren“

Auch der stellvertretende Landesleiter Karl Weber übt leise Kritik an dieser „Vollkaskomentalität“. „Wir ärgern uns nicht darüber und wir fragen auch nicht nach der Schuld, aber es wäre schon besser, wenn manche Einsätze vermeidbar gewesen wären“, so Weber. Denn auch für die Bergretter gilt als oberste Priorität, sich nicht selber in Gefahr zu bringen. Sein Wunsch: „Manchmal den Mut zu haben, einfach umzukehren“.