Blau-gelbe Bergretter rückten schon 270-mal aus

Ob in steilen Felswänden, auf gebirgigen Wanderwegen oder heimischen Skipisten: Tritt ein Notfall ein, sind die Helfer der Bergrettung verlässlich zur Stelle. Bereits 270-mal stellten sie in dieser Wintersaison in Niederösterreich ihr Fachwissen und Können unter Beweis. Und derzeit haben die 1350 Freiwilligen wegen der Semesterferien erhöhte Einsatzbereitschaft. Dafür dankte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Bergrettern bei einem Treffen mit Landesleiter Matthias Cernusca.