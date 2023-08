Bergrettung ist seit Ostern jeden Tag im Einsatz

Neue Einsatzzentrale in St. Pölten

„Diese Einsatzbereitschaft verdient nicht nur unseren Respekt, sondern auch die beste Infrastruktur“, will die zuständige Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig etwa Einsatzfahrzeuge bereitstellen. Voll des Lobes ist auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Wir werden dem alpinen Ehrenamt daher mit der neuen Einsatzzentrale in St. Pölten auch in Sachen Infrastruktur beste Rahmenbedingungen bieten.“ Bis zum Ende des Sommers wird dazu der ehemalige Stützpunkt der ÖAMTC entsprechend adaptiert.