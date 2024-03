Zuerst 17 Grad, dann wird es im Land wieder kühler

Minus zwei Grad am Morgen möglich

Schwacher Störungseinfluss bringt am Dienstag tagsüber einige Wolken und leichte Niederschläge in Schauerform, vormittags mit Schwerpunkt nördlich des Alpenhauptkammes, nachmittags im Süden und Südosten. Der Wind weht im östlichen Donauraum teils lebhaft. In der Früh betragen die Werte minus zwei bis plus sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei sieben bis 15 Grad.