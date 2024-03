Blechsalat nach Brechreiz

Gegen 1.20 Uhr fuhr ein 24-jähriger Lenker mit seinem Wagen auf der Josef-Ganahl-Straße in Richtung der Kreuzung mit der Höchsterstraße, im Auto führte er noch zwei weitere Insassen mit. Darunter seinen Beifahrer, dem die feuchtfröhliche Partynacht offensichtlich nicht gut bekommen war. Jedenfalls musste sich der junge Mann übergeben, was den Lenker dazu veranlasste, auf die Bremse zu steigen und die Fahrt zu stoppen. Von diesem Manöver wurde wiederum eine hinterherfahrende Lenkerin (22) komplett überrascht - die junge Frau konnte weder ausweichen noch rechtzeitig abbremsen und krachte mit ihrem Wagen in das stehende Auto ihres Vordermanns.