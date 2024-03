Gaffer behindern erneut Großeinsatz in Wien

Nachdem zahlreiche Schaulustige am Freitagabend die Arbeit der Polizei bei einem Einsatz rund um den Reumannplatz in Wien-Favoriten behindert hatten, gab es am Samstag auf einem Markt in der Leibnitzgasse erneut Aufregung: Zwei Männer wurden mit einer Metallstange attackiert. Doch anstatt den Einsatzkräften den Weg freizumachen, verhinderten mehrere Gaffer schon wieder die Festnahmen.