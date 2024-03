Messerstecherei: Gaffer verhindern Festnahmen

Zahlreiche Schaulustige haben am Freitagabend einen Einsatz in der Quellenstraße nahe dem Reumannplatz in Wien-Favoriten torpediert. Vier Männer - zwei von ihnen bewaffnet - hatten sich eine Messerstecherei geliefert, es gab zwei Schwerverletzte. Doch dem nicht genug: Mehrere Passanten versuchten laut Polizei sowohl die Festnahmen als auch die Erste-Hilfe-Leistung zu verhindern.