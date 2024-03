Moskau meldet Angriffe der Ukraine auf die Krim

Die ukrainische Armee hat in der Nacht auf Sonntag Angaben aus Russland zufolge erneut einen größeren Drohnenangriff auf annektierte Halbinsel Krim gestartet. Alle 38 Drohnen seien aber erfolgreich in der Schwarzmeer-Region von der Luftverteidigung abgeschossen worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.