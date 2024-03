Soldat zur „Krone“: Moskau geschwächt, aber ...

Wenn Sie den Beginn des Krieges vor zwei Jahren mit der heutigen Situation vergleichen: Was hat sich am meisten verändert? Inwiefern ist der Krieg jetzt anders als zu Beginn?

Praktisch alle konventionellen Waffen, die den Russen zur Verfügung stehen, werden jetzt auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Der Krieg ist in allen Bereichen im Gange: Bodenoperationen, See- und Luftkämpfe sowie Konfrontationen im Cyberspace und der Kampf von Geheimdiensten. Moskau ist geschwächt, aber nicht genug, um den Krieg zu beenden. Wir haben also keine andere Wahl, als Russland weiterhin Verluste zuzufügen, damit wir zum richtigen Zeitpunkt einen entscheidenden Schlag ausführen können.