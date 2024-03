Israels Armee kündigt Untersuchung von Vorfall an

Vereinte Nationen warnen vor Hungertod

Vertreterinnen und Vertreter der Vereinten Nationen warnten zuletzt vor dem Hungertod Tausender Zivilpersonen im Gazastreifen. Israels Ministerpräsident lässt humanitäre Hilfe beschränken. Wie berichtet, wurden kürzlich Hilfsgüter aus den USA, aus Ägypten und Jordanien aus der Luft abgeworfen. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, gab zu bedenken, dass es „extrem schwierig“ sei, einen Abwurf in einem so dicht besiedelten Gebiet wie dem Gazastreifen durchzuführen. Man wolle so nahe wie möglich an die Bedürftigen herankommen, aber nicht so, dass sie in Gefahr gerieten.