USA starten mit Abwurf von Hilfsgütern über Gaza

Die abgeworfenen Lebensmittel oder Medikamente bringen eine gewisse Linderung der Not, vor allem in Gebieten, die - wie der nördliche Gazastreifen - mit Hilfslieferungen auf dem Landweg nur schwierig oder gar nicht zu erreichen sind. UNO-Organisationen weisen allerdings darauf hin, dass die Mengen an Gütern, die durch Abwürfe geliefert werden können, eher gering sind.