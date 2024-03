Liefering setzt Aufwärtstrend in zweiter Liga fort

Mit knapper Führung in die Pause

Es war von Anfang an ein munteres Spiel. Bereits in Minute sechs rettet die Stange Liefering vor einem frühen Rückstand. Doch kurze Zeit später, sind es die Jungbullen, die jubeln. St. Pölten ist hinten offen wie ein Scheunentor, Moussa Yeo (10.) trifft zur Führung. In den folgenden Minuten merkt man ihnen viel Selbstvertrauen an. Indes agieren die Gäste bei einem Freistoß unsicher. Tormann Turner fängt den Ball, doch wird von einem Mitspieler getroffen und verliert die Kugel wieder. Lukas Wallner (26.) steht goldrichtig - 2:0. Kurz danach der Dämpfer: Dario Tadic (29.) bringt die Wölfe wieder heran.