Magier-Duo lud zu einem zauberhaften Abend

Nach ausgiebigen Proben auf dem VAZ-Gelände war es schließlich so weit: Um exakt 19.30 Uhr hob sich am Freitagabend das erste Mal der Vorhang! Größer, beeindruckender, zauberhafter und vor allem magischer lautete dabei das Motto. Bei der Weltpremiere von „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ versammelten sich insgesamt 3000 Leute im VAZ in St. Pölten, um der brandneuen Show live beizuwohnen.