Wenn Magie ein zauberhaftes Jahrzehnt füllt

Auf die nächsten 10 Jahre

Mittlerweile haben die Beiden nicht nur 500 Shows in der Glückspiel-Metropole erfolgreich über die Bühne gebracht, sondern auch Familienzuwachs bekommen. Neben Hündchen „Mr. Koni Hundini“ sorgt seit Kurzem auch Artgenosse „Elvis“ für magische Momente im trauten Heim in Krems und auch in Amerika. Derzeit feilt das zauberhafte Paar an seinem neuen Programm „Dreifach Zauberhaft - Die Las Vegas Show“. Der neueste Teil ihrer Trilogie feiert am 1. März im VAZ St. Pölten fulminante Premiere. „Wir können es kaum erwarten, unsere magische Welt direkt aus Las Vegas nach Österreich zu bringen“, freuen sich die beiden jetzt schon auf einen gelungenen Auftakt in ihrer Heimat.