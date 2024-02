Die Weltpremiere wird „Dreifach zauberhaft!“

Morgen, Freitag, ist es endlich soweit: Denn dann heißt es in St. Pölten „Bühne frei“ für die Weltpremiere von „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“. Mit dem neuen Programm setzen Thommy Ten und Amélie van Tass nicht nur in Sachen Mentalmagie neue Maßstäbe, sondern begeben sich auch auf neue Wege – genauer gesagt in luftige Höhen. Als Hommage an ihre zweite Heimat in den USA, wo sie die Hälfte des Jahres wohnen, sind viele Eindrücke, die dort gesammelt wurden als „roter Faden“ eingeflossen.