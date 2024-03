Sorge und Freude wegen früher Blüte bei Bauern

Besonders Steinobst wie Marille, Kirsche und Zwetschke könnten unter solchen Spätfrösten leiden. In den vergangenen Jahren war das etwa auch in größeren Anbaugebieten in Niederösterreich und der Steiermark immer wieder einmal der Fall. Ohne einem Wintereinbruch mit Frost könnte es heuer aber ein gutes Obstjahr werden, heißt es.