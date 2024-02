Wien und Bregenz erstmals im Februar ohne Frost

In Wien und Bregenz erstmals kein Frost

Die Temperaturen lagen für diesen Monat von Anfang an über dem jahreszeitlichen Mittel, daher gab es an mehreren Wetterstationen erstmals keinen einzigen Frost im gesamten Monat, wie etwa an der Hohen Warte in Wien, wo seit 1872 gemessen wird. In Höhenlagen unter 1400 Meter wurde auch an keiner einzigen Wetterstation ein Eistag verzeichnet.