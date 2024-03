So sieht Nici unsere Chancen auf Kristall

Holen Österreichs flotteste Ski-Damen erstmals seit fünf Jahren eine Kristallkugel? Das Abfahrtstraining in Kvitfjell fiel auch am Freitag dem Regen zum Opfer - somit geht es Samstag und Sonntag mit zwei Super-Gs (je 11) auf die Zielgerade. Im Super-G machen die Ski-Austria-Girls - wie in der Abfahrt - Jagd auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami.