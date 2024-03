Seelischer Schmerz kann vererbt werden

„Wir erleben Kinder, die beim Anblick von Menschen in Uniform ohnmächtig werden, obwohl sie selbst hier in Österreich geboren und in Sicherheit aufgewachsen sind“, erzählt Cecilia Heiss, Leiterin des Betreuungszentrums und Psychologin. „Traumatisierte Menschen, Opfer von Krieg und Folter, die unsere Klienten sind, können ihre Probleme an Nachkommen weitergeben!“ In der Folge können Kinder psychische Störungen entwickeln, die ihren Ursprung in den Traumata der Eltern haben.