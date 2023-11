„Die meisten können nicht mal richtig Deutsch“

Langzeitarbeitslose oft „bildungsfern“

Defizite in der Basisbildung und somit Schwierigkeiten in der Vermittlung am Arbeitsmarkt sieht Göschl aber nicht nur bei asylsuchenden oder geflüchteten Menschen: „Viele der vorgemerkten Personen haben deutliche Basisbildungsprobleme.“ Vor allem Langzeitarbeitslose seien oft sehr „bildungsfern.“ Diese ausbildungsfit zu machen, ist eine wachsende Herausforderung. Göschl: „Da gibt’s schon viel zu tun in Wien. Nicht nur in Wien, aber speziell in Wien.“