20 Jahre Elevate: „Demokratie ist ein Tun-Wort“

Das „unsichtbares Band“ des Miteinanders

In dieselbe Kerbe schlägt auch Bundespräsident Alexander van der Bellen in seinen Begrüßungsworten im Grazer Orpheum. Er spricht von einem „unsichtbaren Band“, das uns als Menschen, als demokratische und freie Gesellschaft, zusammenhält, und warnt: „Vor den Toren Europas stehen Autokraten, die dabei sind, das Band zu durchtrennen, aber auch in unseren Nachbarländern hält man schon die Schere in der Hand, beschneidet die Rechte der Medien, der Frauen. Und auch hier in Österreich wird an den Grundpfeilern der liberalen Demokratie gesägt.“ Van der Bellen plädiert, die Demokratie nicht als selbstverständlich zu sehen, sondern aktiv daran mitzuarbeiten, damit „das Band nicht abreißt“.