Frühlingserwachen: Falter kämpfen nun um Überleben

Der Frühling treibt bereits eifrig in vielen Orten Niederösterreichs seine Knospen. Je nach Landesteil erwachen damit nun auch die Schmetterlinge, die im Herbst durch kleinste Öffnungen in die Häuser zum Überwintern gekommen sind. „Seither haben die Falter ihre Kraftreserven aufgebraucht. Abhängig von der Temperatur können sie nach dem Erwachen nur ein bis zwei Tage überleben“, so Leo Ledwinka, Obmann des Thayatal-Naturparkvereins Dobersberg, der sich unter anderem auch dem Schutz der kleinen Flatterer verschrieben hat.