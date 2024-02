Wahre Geschichte: Mord, um in den Himmel zu kommen

Franz: Wir haben in Oberösterreich angefangen, also an den Orten, wo es wirklich stattgefunden hat. Aber das konnten wir nicht verwenden, denn wir mussten Orte finden ohne betonierte Wege, Stromleitungen usw. Und im Mühlviertel gab es zwar sehr schöne Häuser, aber die waren uns zu restauriert. An der tschechischen Grenze im Waldviertel sind wir dann fündig geworden, dort gibt es viele alte verfallene Steinhäuser. Das ist alles gar nicht so einfach und wir hatten auch Glück, dass während Corona sehr wenige Flugzeuge geflogen sind, denn wir konnten auch die Kondensstreifen am Himmel nicht brauchen.