Hader vergleicht Berlinale mit Vieh-Versteigerung

„Metzger taxieren“

In dem Video erklärt der Kabarettist bekannt griesgrämig: „Roter Teppich, roter Teppich ist ein bisschen wie eine Vieh-Versteigerung. Also die Rindvieher werden da durch getrieben und die Metzger stehen draußen und taxieren die Rindviecher. Das Gute am roten Teppich, das wirklich humane ist, dass man nicht geschlachtet wird am Schluss, sondern ein Essen kriegt“.