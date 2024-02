35 Antworten für ein noch lebenswerteres Hallein

Acht Parteien treten am 10. März bei den Gemeinderatswahlen in Hallein an, sieben stellen auch einen eigenen Bürgermeisterkandidaten. Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ) ist der Favorit. ÖVP, Grüne und FMÖ setzen auf bekannte Gesichter, FPÖ und Neos auf Quereinsteiger. Die Bürgerliste schickt Klaus Weickl ins Rennen. Alle sieben Bürgermeister-Anwärter stellten sich den Fragen der „Krone“ - und nannten ihre Ideen für die Zukunft von Salzburgs zweitgrößter Stadt.