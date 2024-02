„Werde die Sozialterroristen in Dornbirn töten“

Vergangenen Dezember ist der Mann so gefrustet, dass er sich im Suff an den Computer hockt und der Präsidentschaftskanzlei in Wien eine E-Mail mit dem Text schreibt: „Wenn ich die Sozialterroristen in Dornbirn getötet habe, komme ich zu euch!“ Obwohl sich der 53-Jährige wenige Stunden später entschuldigt, erstattet die Behörde Anzeige.