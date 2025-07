„Drastückla“: Wenn der Vorarlberger improvisiert

Nur im äußersten Fall lässt er seinen Hang zur Perfektion kompromittieren – meist dann, wenn er es mit Mangel an Zeit oder Geld zu tun hat. Hat er dennoch einmal einen Planungsfehler begangen, so reißt er das angefangene, fehlerhafte Projekt lieber ab oder ein und beginnt nochmal von vorne. Ist diese Vorgangsweise aus genannten Gründen jedoch nicht möglich, so ist er entgegen seiner Natur gezwungen, etwas zu tun, was er aus freien Stücken niemals erwägen würde: zu improvisieren.