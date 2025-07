Sozialdienstangebote waren im Vorjahr sehr gefragt

Das breit gefächerte Unterstützungsangebot reicht von Existenzsicherung über psychologische Beratung und Psychotherapie, Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen, Gewaltschutz und Erziehungsberatung bis hin zu nachgehenden und stationären sozialpädagogischen Angeboten. „Wichtig ist es, Menschen in psychischen und sozialen Notsituationen unkompliziert und niederschwellig Hilfe zu bieten“, erläutert Gasser. Deshalb können Hilfesuchende die ifs-Beratungsstellen in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz an den Vormittagen auch ohne Termin aufsuchen und erhalten rasch die notwendige Unterstützung – gerade in akuten Krisensituation kann so rasch geholfen werden. Am Nachmittag finden indes Beratungen nach vorheriger Terminvereinbarung statt.