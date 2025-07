Altachs letzter Test bevor es richtig ernst wird

Zum letzten Mal in dieser Vorbereitung geht Bundesligist Altach am Freitag (17) in ein Testspiel. Gegen den deutschen Bundesligisten SC Freiburg werden viermal 30 Minuten gespielt. In diesen 120 Minuten wird Trainer Fabio Ingolitsch seinen gesamten Kader einsetzen, nur Salif Tietietta, der nach seinem Kreuzbandriss noch nicht matchfit ist, wird fehlen. „Wir werden versuchen, unserer Linie, unserem Trend treu bleiben. Es wird ein Härtetest gegen einen starken Gegner. Trotzdem werden wir Freiburg hoch anlaufen, wie wir das in den letzten Wochen schon gegen andere Gegner gemacht haben“, gibt der Coach die Marschrichtung für das Duell mit dem Europa League-Teilnehmer vor.