Steile Pfade durch ein famoses Blumenmeer

Die heutige Wanderung richtet sich an alle, die entweder eine sportliche Herausforderung suchen oder sich für Botanik begeistern – idealerweise in Kombination. Ausgangspunkt ist bei der Bushaltestelle „Traube Braz“. Von dort biegt man nach links in den Kreuzweg ein und folgt diesem, bis man auf den Lötscherweg trifft. Das einspurige Sträßchen schlängelt sich in einem weiten Bogen bergan. Hinter den letzten Häusern geht die asphaltierte Straße in einen Schotterweg über. Eine Infotafel weist nun den Weg nach Malasch/Mason – steil ansteigend nach links. Daran wird sich auch für den Rest der Route nicht mehr viel ändern: Der Anstieg verläuft durchgehend steil ohne nennenswerte Erholungsphasen, was nach einer guten Grundkondition verlangt.