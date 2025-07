Dreiste Langfinger klauten Wertsachen aus Pkw

Um die Langfinger dingfest zu machen, bittet die Polizei in Schruns um Hinweise. Wer am Mittwoch zwischen 0 und 5 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich an die Exekutive wenden. Die Polizei geht zudem davon aus, dass die Verdächtigen mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren.