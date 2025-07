„Nice to have“ war gestern

Auch 2011/12, als die Festspiele nach „Andre Chenier“ in der Krise steckten, wurde das Theater als erstes gestrichen. „Das tut mir weh, aber wir sind im Kern ein Musiktheaterfestival. Theater ist die Kür. Die können wir uns fürs Erste nicht mehr leisten. Das wird auch für 2027 gelten“, erläuterte Diem. Gleichzeitig versprach er, bei den Hauptproduktionen am See, im Festspielhaus und auf der Werkstattbühne „großartig“ zu bleiben – auch wenn man gleichzeitig effizienter werden müsse. Sparen ist angesagt, das allerdings dürfte nicht ganz so einfach werden, denn bereits in den vergangenen fünf Jahren sprudelten die Einnahmen nicht gerade übermäßig. Dreimal wurde ein Gewinn, zweimal ein Verlust geschrieben. „2024 hatten wir den höchsten Umsatz der Festspielgeschichte und dennoch einen Verlust. Dann ist es leicht, zusammenzuzählen, dass die Zukunft schwierig wird, wenn jetzt zusätzlich auch noch eine Subventionskürzung kommt.“