Wie Voves den roten Machtwechsel schaffte

Politisch interessiert sei er immer gewesen, sagt Franz Voves, hellblaues Hemd, dunkelblaues Sakko, Jeans. Der Vater KPÖ-Betriebsrat bei Steyr-Puch, die Mutter Hausfrau. Die Anfeindungen in der Grazer Arbeitersiedlung, die Häme für den „kommunistischen Bua“, sie prägten für das weitere Leben: „Das merkst du dir.“ Ab 1967 spielt Voves Eishockey als Mittelstürmer in der Kampfmannschaft des ATSE, 1970 wird er in die Nationalmannschaft berufen. Hier ist er wieder, der Kampf, der Drang nach oben, der den passionierten Sportlerletzten Endes in die Landespolitik spülen sollte. „Ich war der klassische Quereinsteiger.“