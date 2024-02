„Katastrophale, extreme Brandgefahr“ in Australien

Gefahr besteht vor allem in der Region Wimmera westlich von Melbourne sowie in fünf weiteren Regionen des Bundesstaates Victoria. Teilweise werden Temperaturen von weit über 40 Grad erwartet. Zehntausende Anwohner sollten sich nach Möglichkeit bis spätestens Mittwochmorgen (Ortszeit) in Sicherheit bringen. „Ich würde spätestens zur Mittagszeit aufbrechen, da die Wetterbedingungen ab 12 Uhr ziemlich schlimm werden“, sagte der örtliche Feuerwehrchef Jason Heffernan.