Miese Saison: Falken flogen bereits auf Urlaub

Mit der 83:94-Pleite in Dornbirn war das Ende besiegelt. Auch der letzte Strohhalm, die Zweitliga-Saison der Basketballer der BBU Salzburg am Leben zu erhalten, knickte ab. Mit einem Sieg im Ländle wären die Falken in den Play-offs gewesen, so nahm die Spielzeit ein bitteres Ende. „Dornbirn ist uns mit viel Energie davongelaufen, wir haben nie unseren Rhythmus gefunden“, sagte Coach Christian Ponz.