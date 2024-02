Bekiffter Biker mit 200 km/h, ohne Helm unterwegs

Mit halsbrecherischem Tempo überholte gegen 21 Uhr plötzlich ein Motorrad, eine Person am Sozius, eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Spittal/Drau bei Mauthbrücken in Richtung Spittal. „Das Fahrzeug hatte ein serbisches Kennzeichen. Die Streife nahm gleich die Verfolgung auf“, so die Polizei. „Mit teilweise über 200 km/h raste der Fahrer bis zu Abfahrt Spittal-Ost und nahezu ungebremst weiter auf der B 100 in Richtung Ferndorf.“