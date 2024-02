Haft auf Bewährung für Brandstifter

War es Absicht oder doch nur ein blöder Umstand, dass die Hecke letzten Sommer Feuer fing? Diese Frage galt es gestern im Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch zu klären. Es ist der 17. Juli, einer der heißesten Sommertage, als der arbeitslose Unterländer am späten Nachmittag zu Fuß auf der Luzienstraße in Rankweil unterwegs ist. Auf Höhe des Firmengeländes einer Spenglerei beobachten Zeugen, wie der Mann die dortige Thujenhecke in Brand steckt und unbehelligt weitergeht.