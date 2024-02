Habeck will nun CO2 auf hoher See speichern

Speicherung nicht in Meeresschutzgebieten

In der deutschen Regierung steht noch nicht fest, wann Habeck seinen Plan umsetzen kann. Das von den Grünen geführte Umweltministerium verwies darauf, dass die Ressortabstimmung gerade erst begonnen habe. Es sei gut, dass Habeck betont habe, dass dies nicht in Meeresschutzgebieten geschehen solle, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin. Ein Sprecher von Habecks Wirtschaftsministerium begründete den Unterschied zwischen der angestrebten Einlagerung unter dem Meeresboden und dem Verbot einer Einlagerung an Land damit, dass dies dort schon wegen der Dichte der Besiedlung schwierig sei.