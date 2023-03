CO2-Speicher in Nordsee vor Dänemark eingeweiht

Der dänische Kronprinz Frederik hat am Mittwoch in Esbjerg eine CO₂-Lagerstätte in Betrieb genommen. Jährlich bis zu acht Millionen Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases will Dänemark in einem erschöpften Erdölspeicher unter der Nordsee einlagern. Das Verfahren ist aber unter Wissenschaftlern umstritten.