Massive Gewalt an Sexarbeiterinnen selten

Prostitution oft versteckt

Vor Ausbruch der Corona-Pandemie gab es landesweit etwa 800 Lokale, in denen sexuelle Dienstleistungen angeboten wurden. In diesen arbeiten laut der Exekutive ungefähr 5000 bis 6000 Menschen. „Ein größerer Teil ist in die versteckte Wohnungsprostitution verschwunden“, heißt es. Seit der Pandemie würden mehr Sexarbeiterinnen ihre Dienstleistungen illegal in Hotels und Privatwohnungen anbieten, was einen Rückgang der Lokale zur Folge habe. Diese stünden vor dem Problem, überhaupt Sexarbeiterinnen zu finden.