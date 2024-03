Von dieser Hühnerbrust besser die Finger lassen

Immer wieder gibt es Fleisch-Skandale in Österreich und Europa. Seit geraumer Zeit ist besonders ein Supermarkt-Discounter in die Schusslinie von Tierrechtsorganisationen gerückt, weil er gleich in mehreren europäischen Ländern Hühnerfleisch aus Betrieben mit besonders grausamen Haltungsbedingungen bezieht. Hierzulande wurden drei steirische Masthuhn-Betriebe 2022 vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) angezeigt, die AMA hatte Überprüfungen angekündigt. Doch an den grundsätzlichen Haltungsbedingungen ändert das nichts.